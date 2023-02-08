Доллар поднялся выше 72 рублей впервые с 9 января

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань активно растут на Московской бирже в среду днем, курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с 9 января, евро торгуется по направлению к 78 руб., юань находится на максимальных отметках с начала мая 2022 года.

Курс доллара США составил 72,03 руб./$1 в 15:35 по Москве, что на 87,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,23 руб./EUR1, подорожав на 1,17 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,01 рубля - до 74,37 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 15,5 копейки - до 10,61 рубля, что является максимальной отметкой с 6 мая 2022 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет в основных валютных парах на фоне введения "потолка" цен на российские нефть и нефтепродукты. 5 декабря 2022 года вступил в силу запрет Евросоюза и стран G7 на покупку российской нефти, с 5 февраля 2023 года - эмбарго на импорт нефтепродуктов. Кроме того, в аналогичные сроки начал действовать запрет на морские перевозки российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются выше установленного "потолка" цен.

Для нефти он пока установлен на уровне $60 за баррель, для нефтепродуктов - в $100 за баррель для дизтоплива и бензинов и в $45 за баррель на продукцию с низкой добавленной стоимостью (мазут, нафта).

Курс китайского юаня обновил девятимесячный максимум, несмотря на почти трехкратное увеличение продажи Минфином этой валюты в рамках обновленного бюджетного правила. Начиная с 7 февраля ведомство направляет на продажу юаней средства объемом 8,9 млрд рублей в день. Месяцем ранее объем ежедневных продаж составлял 3,2 млрд рублей.