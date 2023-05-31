Росстат отметил снижение грузооборота транспорта в апреле на 3%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В России грузооборот транспорта сократился в январе-апреле 2023 года на 2,1% в годовом исчислении, до 1 855,2 млрд тонно-километров, говорится в материалах Росстата. В апреле грузооборот упал на 3% год к году.

За четыре месяца 2023 года грузооборот железнодорожного транспорта составил 899,7 млрд т-км (+1,8% к январю-апрелю 2022 г.), автомобильного - 99,5 млрд т-км (+12,4%), морского - 13,7 млрд т-км (+3,9%), внутреннего водного - 6,4 млрд т-км (-35%), воздушного - 0,5 млрд т-км (снижение в 3 раза), трубопроводного - 835,5 млрд т-км (-7%).

В апреле 2023 года грузооборот транспорта составил 455,1 млрд т-км, что на 3% ниже показателя прошлогоднего апреля. В том числе грузооборот железнодорожного транспорта был равен 221,8 млрд т-км (-0,5% к апрелю 2022 г.), автомобильного - 24,3 млрд т-км (+4%), морского - 3,8 млрд т-км (+16%), внутреннего водного - 2 млрд т-км (снижение в 1,7 раза), воздушного (транспортная авиация) - 0,1 млрд т-км (+22%), трубопроводного - 203 млрд т-км (-6%).