РФ с 1 по 10 февраля увеличила отгрузки зерна на экспорт почти в 1,6 раза

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 10 февраля этого года экспортировала 1 238 тонн основных зерновых культур, что в 1,56 раза больше (на 445 тыс. тонн), чем за аналогичный период прошлого года, следует из мониторинга Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки пшеницы выросли на 76%, до 1,014 млн, кукурузы - на 18%, до 165 тыс. тонн. Отгрузки ячменя были меньше на 3,4% и составили 59,4 тыс. тонн.

По ее словам, за этот период ежедневно на экспорт отправлялось 124 тыс. тонн всех видов зерновых против 79 тыс. тонн в первой декаде февраля 2022 года. В частности, ежедневные отгрузки пшеницы составили 101 тыс. тонн против 57,5 тыс. тонн годом ранее.

"Исходя из этой тенденции, можно говорить, что с начала месяца до 15 февраля, то есть до даты вступления в силу экспортной квоты, будет отгружено 1 млн 858 тыс. тонн всех видов зерновых против 1 млн 189 тыс. тонн с 1 по 15 февраля 2022 года, - сказала она. - В том числе отгрузки пшеницы могут составить 1 млн 520 тыс. тонн против 863 тыс. тонн в прошлом сезоне. Таким образом, с начала текущего сезона (с 1 июля 2022 года - ИФ) до 15 февраля 2023 года экспорт зерна оценивается в 36,9 тыс. тонн, в том числе 32,5 млн тонн пшеницы, около 3,1 млн тонн и 1,4 млн тонн кукурузы".

По ее словам, исходя из прогноза экспорта зерна в этом сезоне (июль 2022-июнь 2023 гг.) в 62,7 млн тонн, экспортный потенциал на период действия квоты (с 15 февраля по 30 июня) можно оценить в 25,8 млн тонн, в том числе пшеницы - 19,5 млн тонн. "То есть он фактически соответствует объему, который заложен в квоту (25,5 млн тонн - ИФ)", - сказала эксперт.

Тюрина также сообщила, что в феврале продолжались активные закупки со стороны Египта - за 10 дней на его рынок было отгружено 368 тыс. тонн против 134 тыс. тонн годом ранее (в 2,7 раза). Отгрузки в Турцию выросли на 54%, до 192 тыс. тонн против 125 тыс. тонн. "Стоит отметить, что в прошлом году в первой декаде февраля пшеница не отправлялась в такие страны, как ОАЭ, Бангладеш, Йемен, Пакистан. Февраль же этого года отмечен достаточно серьезными отгрузками в эти страны: в ОАЭ - 79 тыс. тонн, Бангладеш - 62 тыс. тонн, Йемен - 53 тыс. тонн, Пакистан - 52 тыс. тонн", - сказала она.

В первую декаду февраля, как и год назад, зерно отправляли 35 компаний-экспортеров. "Лидеры прошлого сезона сохранили свои позиции и в нынешнем, но при этом отмечается рост отгрузок теми компаниями, которые в этот период прошлого года зерно не экспортировали", - сообщила Тюрина.

По ее словам, в начала февраля наиболее активно экспорт зерна шел через глубоководные порты. "В Новороссийске отгрузки выросли на 78%, до 527 тыс. тонн, в Азове - на 15%, до 123 тыс. тонн, в Тамани - более чем в два раза, до 113 тыс. тонн, - сказала она. - Однако рейдовая перевалка, которая в предыдущие периоды занимала первое-второе место по объемам отгрузок, из-за погодных условий - там были шторма - снизилась до 47 тыс. тонн".

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что "перед началом действия экспортной квоты колебания небольшие". На прошлой неделе французская пшеница подорожала менее чем на 1% - до $326 за тонну, американская подешевела также менее чем на 1%, до $328 за тонну. Стабильная цена и на российскую пшеницу (4-й класс, FOB Новороссийск) - $307 за тонну. "Таким образом, дисконт на нее, или скидка за риски, составляет $19 за тонну. Для сравнения: в середине января дисконт был $35 за тонну, но и нынешний, более низкий, уровень дисконта не является сдерживающим фактором для роста отгрузок", - сказала эксперт.

Тюрина также сообщила, что цены производителей в основном держатся на предыдущих уровнях. На юге они составляют 12,5-13 тыс. рублей за тонну (без НДС), в центре - 9 тыс. рублей.