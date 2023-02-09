Дефицит внешней торговли в Эстонии в 2022 году вырос в 1,8 раза

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Дефицит внешней торговли товарами в Эстонии в 2022 году составил 3,3 млрд евро, что на 1,5 млрд больше, чем в предыдущем году, сообщил Департамент статистики.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам прошлого года увеличилось более чем в 1,8 раза.

"На динамику больше всего повлиял товарооборот сырья и продукции химической промышленности, транспортных средств и минерального топлива. Наибольший дефицит был отмечен в товарообороте древесины и изделий из древесины", - говорится в пресс-релизе департамента.

Экспорт вырос за год на 17%, до 21,26 млрд евро , импорт - на 23%. на 24,53 млрд евро. Реэкспорт из Эстонии увеличился на 42%, а экспорт товаров эстонского производства - на 7%.

Экспортные поставки осуществлялись в 190 стран, импорт в Эстонию - из 156 стран. На внешние рынки в основном поставлялись минеральное топливо и электроэнергия, электрооборудование, древесина. Ввозились в страну в основном также минеральное топливо и электроэнергия, электрооборудование, металлы и изделий из них.

Крупнейшим партнером по экспорту в 2022 году была Финляндия (15% общего объема), далее следовали Латвия (14%) и Швеция (9%). Более всего увеличился экспорт в Латвию (на 1,2 млрд евро), Финляндию (на 475 млн евро). В то же время заметно сократились поставки в США (на 513 млн евро) и Нидерланды (на 264 млн евро).

Больше всего товаров в Эстонию ввезено из Финляндии (16% от общего объема), Литвы, Германии и Латвии (по 10%). По сравнению с 2021 годом заметно увеличился импорт из Финляндии (на 1,1 млрд евро), Литвы (на 731 млн евро) и Латвии (на 625 млн евро). Импорт из Белоруссии упал на 484 млн евро, из России - на 293 млн евро.

В декабре 2022 года и экспорт, и импорт остались на уровне аналогичного месяца 2021 года - 1,7 млрд евро и 1,9 млрд евро соответственно.