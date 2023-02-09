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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Комитет Госдумы рассмотрит "очень серьезные" поправки по налогообложению нефтяной отрасли

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник планирует рассмотреть подготовленные правительством поправки в Налоговый кодекс (НК), связанные с налогообложением нефтяной отрасли и работой демпферного механизма, сообщил глава комитета Андрей Макаров.

"Практически обязательный будет комитет в понедельник на следующей неделе, потому что нам предстоит рассматривать поправки правительства, сразу могу сказать, будут очень серьезные поправки, связанные с налоговым законодательством, в первую очередь по..., вы знаете, все вопросы, связанные с нефтянкой, с демпфером, вот все эти вопросы", - сказал депутат в ходе заседания комитета в четверг.

"Правительство подготовило свои предложения, сегодня они рассматривались на правительстве, скорее всего нам придется этим заниматься в следующий понедельник", - добавил он.

Госдума
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