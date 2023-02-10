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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

"Даггаз" решил взыскать с "Газпрома" 1,2 млрд рублей неосновательного обогащения

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "Даггаз" будет добиваться взыскания со структур "Газпрома" 1,2 млрд рублей, сообщается в материалах Арбитражного суда Республики Дагестан.

Истец подал в этот суд иск к ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" и ООО "Газпром газораспределение Дагестан" о взыскании 1,221 млрд рублей неосновательного обогащения в размере стоимости услуги по транспортировке газа зс 1 января 2020 года по 16 июля 2022 года.

Суд принял иск в производство и назначил предварительное заседание по его рассмотрению на 13 марта.

Как уточнили "Интерфаксу" в суде, исковое заявление подано в связи с неоплатой пользования сетями "Даггаза". "ОАО "Даггаз" является собственником газораспределительных сетей, ответчики транспортировали газ потребителям без оплаты истцу", - сообщили в пресс-службе.

В ООО "Газпром газораспределение Дагестан" "Интерфаксу" заявили, что компания не планирует урегулирование вопроса до рассмотрения искового заявления Арбитражным судом Республики Дагестан.

ОАО "Даггаз" было зарегистрировано в декабре 1993 года. Сведения о владельцах акций компании в ЕГРЮЛ не раскрыты.

ООО "Газпром газораспределение Дагестан" было создано в 2003 году. По данным ЕГРЮЛ на 10 февраля, это дочернее зависимое общество АО "Газпром газораспределение", управляющей компанией является ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала". Компания прокачивает газ по магистральным и распределительным газопроводам, продает газ, эксплуатирует газовые сети. Сейчас ООО "Газпром газораспределение Дагестан" обслуживает порядка 11 354 км газовых сетей в Дагестане, говорится на сайте компании.

ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" зарегистрировано в ноябре 2016 года, основной вид деятельности - оптовая торговля природным (естественным) газом. По данным ЕГРЮЛ на 10 февраля, 99,9% доли в уставном капитале принадлежит ООО "Газпром межрегионгаз", 0,01% - АО "Газпром газораспределение".

Даггаз Арбитражный суд Дагестана Дагестан Газпром
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