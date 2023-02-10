РФ обсуждала с рядом участников ОПЕК+ планы по снижению добычи нефти

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Москва предварительно обсуждала с рядом участников соглашения ОПЕК+ планы по снижению добычи нефти, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам, что Россия в марте намерена сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

"С рядом участников ОПЕК-плюс был разговор", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, консультировалась ли Москва с ОПЕК+ прежде, чем принять решение о сокращении нефтедобычи.