В ИКАР спрогнозировали новый рекорд в экспорте муки в 2023 году

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2023 году может побить свой рекорд по экспорту муки. Об этом заявил генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько на международной конференции "Где маржа -2023" в пятницу в Москве.

В 2022 году РФ экспортировала около 875 тыс. тонн муки, в этом году экспорт может увеличиться до 1,1 млн тонн.

"Росту экспорта муки на 95% способствовали экспортные пошлины на зерно. Если они остаются, то в этом случае, все мукомолы имеют шанс на то, что мука будет экспортироваться и дальше, - сказал он. - Но все равно иллюзий быть не должно – ее экспорт останется весьма скромным по сравнению с экспортом пшеницы".

По его данным, в 2022 году география экспорта муки радикально поменялась. "Среди первых импортеров российской муки появилась группа стран, которых раньше не было на горизонте", - сказал он, отметив, что это прежде всего Ирак. В эту страну, согласно презентации, было отгружено 155 тыс. тонн муки.

"Афганистан был (в числе импортеров российской муки - ИФ), но в гораздо меньшем объеме", - сказал он. В 2022 году он закупил в РФ более 120 тыс. тонн против 26 тыс. тонн в 2021 году. Третьим крупным покупателем стала Турция. "Если бы турецким мукомолам два года назад сказать, что вы будете покупать российскую муку и купите свыше 70 тыс. тонн, они бы не поверили. Но это случилось", - заявил Рылько.

Рылько также сообщил, что в 2022/2023 сельхозгоду (июль-июнь) РФ идет на рекорд экспорта пшеничных отрубей. Согласно презентации, с июля 2022 по январь 2023 года их экспорт составил свыше 560 тыс. тонн против немногим более 500 тыс. тонн годом ранее. В 2021/2022 сельхозгоду РФ экспортировала 1,048 млн тонн отрубей против 881 тыс. тонн в предыдущем сельхозгоду.