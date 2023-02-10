НРД будет бесплатно переводить резидентам от нерезидентов бумаги по встречным безденежным поручениям

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу "Московской биржи") установил маркетинговый период с 10 февраля по 30 апреля, когда не будет взиматься плата за услуги по переводу от нерезидента к резиденту ценных бумаг иностранных эмитентов по встречным поручениям депонента-отправителя и депонента-получателя без расчетов по денежным средствам, в том числе при операциях по счетам депо типа "С".

Об этом сообщает сайт НРД.

Условиями применения маркетингового периода названы одновременное наличие разрешения правительственной комиссии и указание в поле "дополнительная информация" поручения текста о том, что перевод выполняется на основании разрешения правительственной комиссии на покупку ценных бумаг резидентом у нерезидента.

Во втором полугодии 2022 года отказ НРД от взимания платы за услуги по переводу бумаг создавал необходимое условие для проведения некоторых операций (например, по переводу акций со счетов/на счета агентов депозитарных программ при конвертация расписок российских эмитентов), так как позволял европейским депозитариям соблюсти установки компетентных органов ЕС, что любая транзакция, которая прямо или косвенно влечет возникновение обязательств перед НРД, подпадает под санкции Евросоюза и не может быть осуществлена.

При введении НРД маркетингового периода с нулевыми платежами он не получает от обслуживания определенных операций экономической выгоды, и такие операции становятся допустимыми в рамках действующего санкционного режима, введенного против НРД Евросоюзом 3 июня.