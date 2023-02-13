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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Посол РФ в Бразилии заявил о развитии сотрудничества двух стран

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Москва и Бразилиа продолжают успешно развивать политический и экономический диалог вопреки попыткам извне создать сложности на этом треке, заявил посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"Мы можем смело говорить о том, что двусторонний политический, экономический, инвестиционный диалог (России и Бразилии - ИФ) успешно развивается, несмотря на все попытки создать дополнительные сложности на этом треке. Принципиально важно, что мы продолжаем совместную работу на международной арене. В том числе активно идет взаимодействие по линии БРИКС", - сообщил Лабецкий.

Он отметил, что, "по первым данным бразильской статистики, наша взаимная торговля за прошлый год вплотную приблизилась к $10 млрд", и уточнил, что "это высокий показатель".

"Мы ведем политику, которая имеет долгосрочный характер, прежде всего в области торговли. (...) Кроме того, у нас есть взаимный интерес к развитию взаимодействия в энергетической и инвестиционной области, а также к тому, чтобы отработать новые системы платежей и инвестиций, связанные с нынешними реалиями на международном финансовом рынке", - сказал Лабецкий.

Бразилия Россия Алексей Лабецкий
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