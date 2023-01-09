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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

В Кремле поддерживают действия президента Бразилии по восстановлению порядка в стране

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Кремле осуждают действия организаторов беспорядков в Бразилии и поддерживают действия нынешнего главы этого государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы по восстановлению порядка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы самым решительным образом осуждаем действия зачинщиков беспорядков и абсолютно поддерживаем президента Бразилии Лулу да Силву, поддерживаем его действия, направленные на восстановление порядка и законности в стране", - сказал он журналистам.

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Песков отметил, что в Москве высоко ценят усилия действующего бразильского президента по развитию двусторонних отношений.

Вместе с тем, в МИД России выразили уверенность в том, что "благодаря его (президента Лулы да Силвы - ИФ) авторитету, подтвержденному по итогам народного волеизъявления, и опыту государственного управления удастся, опираясь на демократические устои государства, преодолеть последствия произошедшего".

"Убеждены в важности сохранения внутриполитической стабильности в Бразилии, являющейся нашим стратегическим партнером, активным участником БРИКС, "Группы двадцати", в настоящее время входящей в состав Совета Безопасности ООН", - отмечается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в воскресенье ворвались в здания парламента, Верховного суда и резиденцию главы государства. Самого президента во время беспорядков в столице не было.

Сторонники Болсонару не признают его поражения на выборах в прошлом году, регулярно проводят акции протеста, требуя возвращения экс-президента к власти.

В январе прошла инаугурация нового президента Бразилии Лулы да Силвы.

Беспорядки в Бразилии

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Дмитрий Песков Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва
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