Юрлицо каршеринга "Делимобиль" преобразуется в акционерное общество

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российское юрлицо каршеринга "Делимобиль" – ООО "Каршеринг Руссия" – будет преобразовано в АО. Решение принято единственным акционером компании – люксембургской Delimobil Holding S.A., сообщила "Каршеринг Руссия".

Согласно решению, уставный капитал "Каршеринг Руссия" при преобразовании в АО увеличится с 10 тыс. рублей до 100 тыс. рублей за счет собственных средств из добавочного капитала компании. Уставный капитал будет состоять из 10 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 коп.

Возглавлять "Каршеринг Руссия" продолжит Елена Бехтина, совет директоров компании также останется прежним - в него входят основатель и основной бенефициар проекта Винченцо Трани, а также миноритарий Delimobil Holding Артур Меликян и руководитель управления внутреннего аудита ООО Григорий Чораян.

"Реорганизация проводится в форме преобразования в целях проведения изменений в корпоративном управлении, а также для решения долгосрочных бизнес-задач компании", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Делимобиля".

Точные сроки завершения процесса реорганизации в "Делимобиле" не раскрывают, не исключая в качестве одной из долгосрочных задач IPO компании на Мосбирже.

В прошлом году "Каршеринг Руссия" разместила дебютный 3-летний выпуск облигаций на 659,8 млн рублей. Сообщалось, что средства от размещения будут направлены на развитие бизнеса в РФ с целью укрепления лидерства на рынке и увеличения прибыльности компании.

Облигационный выпуск был размещен в качестве альтернативы так и не состоявшемуся осенью 2021 года IPO на NYSE с параллельным листингом в Москве. Тогда компания отложила размещение, сославшись на рыночные условия. В феврале 2022 года - незадолго до начала конфликта на Украине - Трани говорил "Интерфаксу", что допускает проведение IPO "Делимобиля", но уже не в США.

В мае прошлого года в интервью "Интерфаксу" Трани говорил о возможности проведения IPO в течение двух лет.

"Думаю, что наверняка будем рассматривать для IPO восточные рынки: Шанхай, Гонконг, Сингапур может быть, а также "Московскую биржу". Но не западные площадки", - говорил он.

"Делимобиль" работает с 2015 года. Каршеринговый сервис работает в 10 городах РФ, его автопарк превышает 20 тыс. машин, база зарегистрированных пользователей – более 7,8 млн человек.