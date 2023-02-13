Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:13

Юрлицо каршеринга "Делимобиль" преобразуется в акционерное общество

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российское юрлицо каршеринга "Делимобиль" – ООО "Каршеринг Руссия" – будет преобразовано в АО. Решение принято единственным акционером компании – люксембургской Delimobil Holding S.A., сообщила "Каршеринг Руссия".

Согласно решению, уставный капитал "Каршеринг Руссия" при преобразовании в АО увеличится с 10 тыс. рублей до 100 тыс. рублей за счет собственных средств из добавочного капитала компании. Уставный капитал будет состоять из 10 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 коп.

Возглавлять "Каршеринг Руссия" продолжит Елена Бехтина, совет директоров компании также останется прежним - в него входят основатель и основной бенефициар проекта Винченцо Трани, а также миноритарий Delimobil Holding Артур Меликян и руководитель управления внутреннего аудита ООО Григорий Чораян.

"Реорганизация проводится в форме преобразования в целях проведения изменений в корпоративном управлении, а также для решения долгосрочных бизнес-задач компании", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Делимобиля".

Точные сроки завершения процесса реорганизации в "Делимобиле" не раскрывают, не исключая в качестве одной из долгосрочных задач IPO компании на Мосбирже.

В прошлом году "Каршеринг Руссия" разместила дебютный 3-летний выпуск облигаций на 659,8 млн рублей. Сообщалось, что средства от размещения будут направлены на развитие бизнеса в РФ с целью укрепления лидерства на рынке и увеличения прибыльности компании.

Облигационный выпуск был размещен в качестве альтернативы так и не состоявшемуся осенью 2021 года IPO на NYSE с параллельным листингом в Москве. Тогда компания отложила размещение, сославшись на рыночные условия. В феврале 2022 года - незадолго до начала конфликта на Украине - Трани говорил "Интерфаксу", что допускает проведение IPO "Делимобиля", но уже не в США.

В мае прошлого года в интервью "Интерфаксу" Трани говорил о возможности проведения IPO в течение двух лет.

"Думаю, что наверняка будем рассматривать для IPO восточные рынки: Шанхай, Гонконг, Сингапур может быть, а также "Московскую биржу". Но не западные площадки", - говорил он.

"Делимобиль" работает с 2015 года. Каршеринговый сервис работает в 10 городах РФ, его автопарк превышает 20 тыс. машин, база зарегистрированных пользователей – более 7,8 млн человек.

Делимобиль Каршеринг Руссия Delimobil Holding S.A.
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия в 2023 году направит в дружественные страны более 80% экспорта нефти

Россия в 2023 году направит в дружественные страны более 80% экспорта нефти

Только четверть заявивших об уходе брендов покинула рынок РФ

Крупнейший в США пенсионный фонд увеличил вложения в Apple, Tesla и Disney

Крупнейший в США пенсионный фонд увеличил вложения в Apple, Tesla и Disney

Politico сообщило о планах ЕС включить в новый пакет санкций четыре банка РФ

Запасы в ПХГ Европы ушли ниже уровня 2/3 от вместимости хранилищ

Цены на нефть опускаются после резкого подъема на прошлой неделе

Цены на нефть опускаются после резкого подъема на прошлой неделе

Кабмин РФ разработал законопроект, меняющий расчет демпфера по бензину и дизтопливу

Кабмин РФ разработал законопроект, меняющий расчет демпфера по бензину и дизтопливу

Кабмин намерен с апреля в расчете НДПИ ограничить скидку Urals к Brent в $34-25 за баррель

Кабмин намерен с апреля в расчете НДПИ ограничить скидку Urals к Brent в $34-25 за баррель

Взлет малоликвидных акций не должен вводить в искушение, предупреждают аналитики. Обзор

Взлет малоликвидных акций не должен вводить в искушение, предупреждают аналитики. Обзор

Заявление Банка России: ЦБ заглянул в будущее ужесточившимся взглядом

Заявление Банка России: ЦБ заглянул в будущее ужесточившимся взглядом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });