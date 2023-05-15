"Делимобиль" за 2-3 года планирует повысить рентабельность по EBITDA до 30-40%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Каршеринговый сервис "Делимобиль" рассчитывает через 2-3 года повысить показатель рентабельности по EBITDA до 30-40% с 25% в 2022 году, сообщила CFO компании Наталья Борисова.

"По итогам 2022 года наш уровень рентабельности составил 25%. Ежегодно мы улучшаем наш показатель рентабельности на уровне операционной прибыли примерно от 2 п.п. до 4 п.п. Поэтому мы считаем, что в ближайшие 2-3 года мы достаточно спокойно достигнем диапазона 30-40% рентабельности", - сказала она в эфире в телеграм-канале "Мои инвестиции".

По ее словам, "Делимобиль" также планирует сокращать уровень долга. Целевой для компании уровень показателя чистый долг/EBITDA составляет 2х, к этому уровню компания планирует подойти к концу 2023 года. По итогам 2022 года этот показатель составил 3,6х против 5,4х в 2021 году. Чистый долг компании в 2022 году составил 13,9 млрд рублей против 14,9 млрд рублей в предыдущем году.

Борисова также сообщила, что компания реализует на вторичном рынке автомобили, прослужившие в сервисе 6 лет. До 2025 года компания рассчитывает заработать на продаже автомобилей 6-7 млрд рублей.

Отвечая на вопрос о перспективах проведения IPO "Делимобиля", Борисова сказала, что планы компании не поменялись. "Мы видели себя и видим публичной компанией. Планируем размещение, как только появится такая возможность на рынке", - сказала CFO "Делимобиля". Осенью 2021 года "Делимобиль" планировал провести IPO на NYSE с параллельным листингом в Москве. Тогда компания отложила размещение, сославшись на рыночные условия.

Генеральный директор "Делимобиля" Елена Бехтина, в свою очередь, отметила, что компания по-прежнему намерена продолжать региональную экспансию в России. "Всего в России 38 городов с населением более 500 тыс. человек. И мы планируем в долгосрочной перспективе быть представлены во всех этих городах", - сказала глава компании. Сейчас сервис работает в 10 российских городах.

Каршеринговый сервис "Делимобиль" работает с 2015 года. Совокупный парк автомобилей составляет 20 тыс. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону.

Выручка компании по МСФО по итогам 2022 года составила 15,2 млрд рублей, что на 22% выше показателя 2021 года. EBITDA увеличилась на 38%, достигнув 3,8 млрд рублей.