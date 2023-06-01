ЦБ продлил до конца года страховщикам увеличенный срок фиксации задолженности контрагентов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России продлил до 31 декабря 2023 года действие меры поддержки для страховщиков, которая увеличивает до 20 рабочих дней предельный срок определения задолженности перед страховой организацией ее контрагентов при расчете собственных средств (капитала), сообщил регулятор.

При этом всем страховым организациям предоставляется возможность по применению этой меры "независимо от факта выплаты ими дивидендов (распределения прибыли)", сообщил ЦБ.

Регуляторное послабление распространяется на отношения страховщиков со страховыми агентами, страховыми и перестраховочными брокерами.

Остальные меры поддержки, срок действия которых истекает до 1 июля 2023 года, не продлеваются, предупреждает ЦБ.