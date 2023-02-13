ЕК ухудшила прогноз по ВВП Литвы и Эстонии в 2023 году и улучшила для Латвии

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии прогнозируют небольшой рост экономик Латвии, Литвы и Эстонии, но прогноз по росту ВВП Латвии эксперты улучшили, а для Литвы и Эстонии - ухудшили. Об этом говорится в зимнем экономическом обзоре ЕК, опубликованном 13 февраля.

По прогнозу, ВВП Литвы вырастет в 2023 году на 0,3% (в ноябре Еврокомиссия ожидала роста на 0,5%). В ЕК считают, что рост экономики страны будет замедляться из-за ухудшения финансового положения предприятий и снижения покупательной способности домохозяйств сокращения потребления, а также из-за экономической и геополитической неопределенности ситуации в мире.

По оценке комиссии, в 2024 году рост литовской экономики ускорится и достигнет 2,5% (прогноз ноября - рост на 2,4%).

Инфляция в Литве ожидается на уровне 8,7% в этом году и 2,1% в следующем году (осенний прогноз - 9,1% и 2,1% соответственно).

В Латвии в 2023 году ЕК предполагает рост на 0,1%, а в 2024 году - на 2,7%. В ноябре прогнозировалось, что ВВП страны в 2023 году сократится на 0,3%, а в 2024 году вырастет на 2,6%.

Инфляция в Латвии в 2023 году сложится на уровне 7,9%, в следующем году - 1,5% (8,3% и 1,3%).

Комиссия отмечает, что во второй половине 2022 года в Латвии быстро росла инфляция, что негативно сказалось на доходах домохозяйств, а также наблюдалось замедление роста инвестиций, что привело к падению ВВП в третьем квартале. С учетом того, что все эти факторы сохранятся и в зимний период, рост экономики в начале 2023 года останется слабым. Однако по мере снижения инфляции внутреннее потребление начнет расти. Кроме того, ожидается рост инвестиций от ЕС, что поддержит восстановление экономики во второй половине года.

Еврокомиссия ожидает в 2023 году роста ВВП Эстонии на 0,1% (в ноябре предполагался рост на 0,7%), в 2024 году - на 2,8% (рост на 2,1%). Инфляция прогнозируется на уровне 6,2% и 2,2% соответственно.

Прогнозируется, что в 2023 году экономика ЕС вырастет на 0,8%, в следующем году - на 1,6%. Еврокомиссия ожидает самого медленного роста ВВП в 2023 году в Латвии, Эстонии, Чехии и Дании (на 0,1%), Германии и Финляндии (на 0,2%), Литве (на 0,3%).

ЕК ежегодно публикует два комплексных прогноза развития экономики (весной и осенью) и два промежуточных (зимой и летом).