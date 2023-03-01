ВВП Эстонии в 2022 году сократился на 1,3%

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Экономический спад в Эстонии в 2022 году составил 1,3%, сообщила пресс-служба Департамента статистики страны.

В четвертом квартале ВВП Эстонии сократился в годовом исчислении на 4,1% и составил в текущих ценах 10 млрд евро.

По сравнению с третьим кварталом с учетом сезонных колебаний ВВП снизился на 1,6%.

"Хотя в конце года стремительная инфляция показала некоторые признаки замедления, ее влияние на экономику все же осталось практически на том же уровне, что и в предыдущие периоды", - прокомментировал ситуацию ведущий аналитик департамента Роберт Мюйрсепп.

По его словам, в четвертом квартале "экономический спад стал более масштабным", замедлили рост обрабатывающая промышленность и торговля, отрасль информации и связи, операции с недвижимостью, строительство. Положительные тенденции наблюдались лишь в отдельных отраслях. Росту способствовали сельское хозяйство, в некоторой степени также сфера развлечений и отдыха, гостиничные услуги и общественного питания, государственное управление и оборона.

Как отмечается, по-прежнему сокращается частное потребление (-1,9%), что является самым слабым результатом после первого квартала 2021 года. Быстрее всего снизились расходы домохозяйств на образование, на обустройство жилья. Существенное снижение наблюдалось в затратах на продукты питания и здравоохранение.

В конце года потребление государственного сектора также начало падать, снизившись на 1,3%. Инвестиции "выделялись на фоне остальной динамики" и в четвертом квартале увеличились на 13,1%.

Мюйрсепп подчеркнул, что отрицательные тенденции не обошли стороной и внешнюю торговлю: экспорт уменьшился на 6,5%, рост импорта замедлился и остался на уровне 3,3%. В товарообмене наблюдалось падение как экспорта, так и импорта, в экспорте услуг был отмечен незначительный спад (-0,7%), в импорте - заметный рост (+15,7%).

На отрицательную динамику ВВП в целом в 2022 году наиболее заметно повлияли операции с недвижимым имуществом, сфера энергетики, торговля, сельское хозяйство и финансовая деятельность. Положительное влияние оказали восстановившиеся после коронавирусного кризиса услуги по проживанию и питанию.

Частное потребление в прошлом году увеличилось на 2,6%, потребление правительственного сектора осталось на уровне 2021 года. За год инвестиции в целом сократились на 10,9%. Достаточно сопоставимыми темпами увеличились как экспорт (5%), так и импорт (5,8%). При этом торговый оборот "второй год подряд был отрицательным: в Эстонию было закуплено на 200 млн евро больше товаров и услуг, чем удалось продать в зарубежные страны", отмечает департамент.