В Европе выросла стоимость аренды офисов в связи с восстановлением спроса

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году со спадом пандемии в Европе резко восстановился спрос на офисные помещения, а это способствовало росту арендной платы и частично компенсировало коррекцию цен, связанную с ростом процентных ставок.

Общая площадь офисных помещений, которые были сданы в аренду в Европе в 2022 году, составила 12,6 млн квадратных метров. Показатель подскочил на 15% по сравнению с предыдущим годом, когда многие сотрудники компаний работали удаленно из-за пандемии, свидетельствуют данные брокера Cushman & Wakefield Plc.

Арендная плата увеличилась на 6,2% в четвертом квартале 2022 года по сравнению с годом ранее. Это самый быстрый рост в годовом выражении с середины 2008 года, показали данные.

Активный спрос на офисные помещения частично объясняется тем, что компании стремятся вернуть сотрудников в офисы после снятия антиковидных ограничений.

"Арендаторы сфокусировались на том, чтобы занять лучшие в своем сегменте офисы в самых привлекательных местах, чтобы привлечь и удержать сотрудников", - сказал директор по аналитике данных Cushman & Wakefield Найджел Алмонд. Компании также хотят занять офисы в зданиях, соответствующих экологическим стандартам, которые стали более жесткими, отметил эксперт.

Cushman & Wakefield отметила рост активности на 23 из 30 европейских рынков офисных зданий, которые она отслеживает. Между тем он оказался недостаточно активным, чтобы компенсировать увеличение количества свободного офисного пространства.

Общая площадь доступных офисов в Европе увеличилась на 0,7%, до 22,6 млн квадратных метров, показали данные Cushman. Самый низкий уровень доступности был зафиксирован в Люксембуге - 4,2%.