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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Huawei вложит $400 млн в создание "облачной" системы в Саудовской Аравии

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies планирует инвестировать $400 млн в создание "облачной" инфраструктуры в Саудовской Аравии.

Об этом компания объявила в ходе выставки в области информационно-коммуникационных технологий LEAP 2023, проходившей в Эр-Рияде на прошлой неделе, сообщает агентство "Синьхуа".

Эти средства будут направлены на развитие цифровой экономики Саудовской Аравии и обеспечение доступа к более современным и безопасным "облачным" услугам для государственных, корпоративных и частных лиц.

В настоящее время "облачные" услуги Huawei Cloud доступны более чем в 170 странах.

Huawei Китай Саудовская Аравия
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