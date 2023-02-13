Курс рубля обновил апрельские минимумы к доллару и евро

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" в понедельник курс рубля упал к апрельским минимумам к евро и доллару на фоне дешевеющей нефти и в ожидании новых антироссийских санкций.

К 19:00 доллар подорожал на 43,5 копейки, до 73,83 рубля. Евро подорожал на 61,75 копейки, до 79,06 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала а 51,71 копейки - до 76,18 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 5,1 копейки - до 10,8 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и евро на старте недели, участники торгов реагировали на снижение котировок нефти и находились в ожидании информации о новых санкциях. Ранее в ЕС сообщили, что планируют в конце февраля ввести очередной, десятый по счету, пакет санкций в отношении России.

Евросоюз собирается включить в новый пакет санкций четыре российских банка, в том числе Альфа-банк, а также ввести запрет на поставки в Россию ряда товаров, сообщает Politico со ссылкой на источники. Всего в санкционные списки планируют включить 130 физических и юридических лиц, в том числе военных, журналистов государственных СМИ, а также компании и физлиц в других странах, связанных с российской военной отраслью или с группой "Вагнер".

10 февраля вице-премьер Александр Новак заявил, что с марта Россия добровольно снизит добычу нефти (без учета конденсата) на 500 тысяч баррелей в сутки (б/с). По словам источников, речь идет о снижении с уровня примерно 9,9 млн б/с. Bloomberg назвал это решение первым серьезным сигналом, что введенные против страны западные санкции оказывают влияние на ее производство.

Россия в 2023 году намерена сместить акцент экспорта нефти и нефтепродуктов в дружественные страны, увеличив их долю в общей структуре зарубежных поставок до 75-80%, сообщил Новак в понедельник в статье для журнала "Энергетическая политика".

"В текущем году в дружественные страны планируется направить более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов. Что касается поставок в государства, которые поддерживают нелегитимные ценовые ограничения, здесь наша позиция широко известна и остается неизменной: российскую нефть такие страны не получат", - сообщил Новак.

Вице-премьер также отметил, что в прошлом году для переориентации поставок в дружественные страны был реализован проект увеличения транспортировки в направлении порта Козьмино, что обеспечило рост транспортировки нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона до 42 млн т в год.

Ранее глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что в прошлом году объем перевалки в Козьмино составил 42 млн т нефти при проектной мощности порта в 30 млн т.

С декабря 2022 года вступили в силу санкции на импорт российской нефти Евросоюзом, с 5 февраля 2023 года Европа отказалась от российских нефтепродуктов. Страны G7 и Евросоюз разрешили своим компаниям транспортировать нефть РФ только при условии, если она продается по цене, не выше установленного ими "потолка".

Как говорится в зимнем экономическом прогнозе Европейской комиссии, Россия благодаря скидкам сумела, несмотря на "потолок" цен, введенный ЕС, G7 и Австралией, перенаправить поставки сырой нефти другим покупателям.

"Хотя России, похоже, удалось направить наибольшую часть своего экспорта сырой нефти таким покупателям, как Китай, Индия и Турция, ей пришлось согласиться с большими скидками. Цена на Urals упала с $65-70 за баррель на конец ноября до около $60 за баррель в конце января, что соответствует $25 за баррель скидки по сравнению с Brent, - говорится в документе. - Более того, объемы российского экспорта достигли минимума в декабре".

В обзоре говорится, что ЕС, G7 и Австралия ввели верхний предел цен на поставляемую по морю российскую сырую нефть на уровне $60 за баррель.

Индия в 2022 году импортировала 231,58 млн тонн нефти, что на 42% больше, чем годом ранее, сообщило министерство торговли.

В тройку крупнейших поставщиков в минувшем году вошла Россия, поставившая за 12 месяцев 33,37 млн тонн нефти (против 3,66 млн тонн в 2021 г.), оттеснившая на четвертое место Объединенные Арабские Эмираты (22,59 млн тонн, рост на 37%). Второе место по поставкам сохранила за собой Саудовская Аравия, отгрузившая 41,33 млн тонн (+54%), первое - Ирак, поставивший 53,35 млн тонн (+28%).

В декабре Индия закупила 25,75 млн тонн нефти, что на 20% превосходит показатель декабря 2021 года и на 32% - ноября 2022 года.

Тройка основных поставщиков на протяжении семи месяцев (с июня 2022 года) не меняется: Россия отгрузила 5,46 млн тонн (+18% к ноябрю и рост в 13 раз относительно декабря 2021 года), Ирак - 4,34 млн тонн (+33% м/м и -24% г/г), Саудовская Аравия - 3,8 млн тонн (+22% м/м и +6% г/г).

Цены на нефть немного замедлили снижение, но продолжают опускаться на торгах в понедельник. Инвесторы вновь сосредоточились на ситуации со спросом в ожидании данных о динамике потребительских цен в США, которые будут опубликованы во вторник.

К 19:00 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на 0,39%, до $86,05 баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на 0,33%, до $79,46 за баррель. При этом в пятницу котировки выросли более чем на 2% на фоне новостей о намерении России уменьшить добычу нефти на 500 тысяч б/с в марте.

"На прошлой неделе рубль продолжил ослабляться к основным валютам. В понедельник основная пара "доллар-рубль" торгуется выше 73 рублей/$1, выше озвученного ранее правительством оптимального для экономики коридора 68-72 рубля/$1. Судя по появившемуся в публичном пространстве в конце недели проекта налогообложения для увеличения поступлений от нефтяной отрасли в бюджет, в среднесрочной перспективе возможно дальнейшее ослабление рубля", - рассказал "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев.

"В целом рубль остается под давлением со второй половины января, а с начала февраля давление лишь усилилось. Ситуация, по всей видимости, сопоставима с декабрем, и снижение российской валюты во многом обусловлено сокращением притока валютной выручки в РФ из-за внешних ограничений на российский экспорт. В данном контексте последние данные по платежному балансу лишь добавили негатива инвесторам. Так, по оценке ЦБ, положительное сальдо по счету текущих операций (СТО) составило в январе $8 млрд. Показатель почти в 2,5 раза меньше результата за аналогичный месяц годом ранее и сопоставим с результатом января 2021 года, когда цена на нефть марки Brent находилась ниже $60 за баррель. В свою очередь, в обновленном макропрогнозе ЦБ ожидает в 2023 году профицита счета текущих операций на уровне $66 млрд, то есть почти вдвое меньше, чем в октябрьском прогнозе, и в 3,4 раза меньше по сравнению с фактическим результатом за 2022 год", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России повысилофициальный курс доллара на 14 февраля на 83,84 копейки, до 73,6307 рубля/$1, и увеличил курс евро на 61,68 копейки, до 78,671 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 77,83 копейки по отношению к пятнице и составил 73,6064 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 71,6 копейки и составил 73,6295 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 255,683 млн, из которых $388,022 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $867,661 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 61,12 копейки, до 78,6693 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 61,04 копейки, подорожав до 78,6045 рубля. Объем торгов евро составил 941,488 млн евро, из которых 520,682 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 420,806 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая опустилась на 1 базисный пункт - до 7,48% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,23% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с пятницей, оставшись на отметках 7,93%, 8,33% и 8,53% годовых соответственно.