Индексы РТС и МосБиржи снизились в пределах 0,4% на открытии торгов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций начались коррекцией вниз на фоне дешевеющей нефти, лидируют в откате бумаги ряда металлургов.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,4%, до 2254,9 пункта, индекс РТС снизился на 0,2%, до 963,56 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,7%.

Доллар подешевел на 12 копеек до 73,71 рубля.

Подешевели акции "ММК" (-1,7%), "Северстали" (-1,1%), АФК "Система" (-1%), Сбербанка (-0,8% и -0,6% "префы"), "Роснефти" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), ВТБ (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), расписки OZON (-0,6%), бумаги "Газпрома" (-0,5%), "НЛМК" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), UC Rusal (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), акции "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,3%), Polymetal (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

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