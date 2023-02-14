Структура группы ВТБ сдала банковскую лицензию в Сингапуре

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Структура группы ВТБ отказалась от лицензии в Сингапуре, позволявшей осуществлять на этом рынке все основные банковские операции.

Филиал в Сингапуре был у дочерней структуры ВТБ в Великобритании – VTB Capital PLC. После попадания под санкции британская "дочка" ВТБ, специализировавшаяся на оказании инвестиционных услуг, не смогла найти другой банк для открытия счетов, что не позволило ей вовремя погасить долги. В конце прошлого года VTB Capital перешел под внешнее управление специализированной компании Teneo.

Сингапурский филиал, в котором работало менее десяти человек, обеспечивал для VTB Capital функцию бэк-офиса. При этом у филиала была полноценная банковская лицензия, благодаря которой он мог осуществлять инвестиционную банковскую деятельность, принимать депозиты и выдавать кредиты.

Как говорится в отчете, 16 декабря 2022 года банковская лицензия была сдана. В настоящее время филиал в Сингапуре сворачивает свою деятельность и осуществляет выплаты кредиторам.

Согласно документам внешнего управляющего, чистый убыток VTB Capital за 11 месяцев прошлого года составил $38,8 млн против убытка в $36,3 млн за весь 2021 год. Активы компании на конец ноября сократились до $1,3 млрд с $1,8 млрд по итогам 2021 года.

ВТБ и его дочерние структуры после начала военной операции на территории Украины попали в санкционные списки США, Великобритании и ЕС, что стало серьезным ударом по международному бизнесу группы. Сингапур также присоединился к ограничительным мерам.