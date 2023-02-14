Brent подешевела до $85,64 за баррель

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение в ходе торгов во вторник после роста днем ранее.

К 14:06 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,97 (1,12%), до $85,64 баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,21 (1,51%), до $78,93 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказало сообщение Bloomberg о том, что США планируют продать дополнительные объемы сырья из стратегического нефтяного резерва (SPR). По данным агентства, Штаты намерены реализовать на рынке еще 26 млн баррелей нефти из SPR в период с апреля по июнь.

13 февраля нефтяной рынок вырос благодаря сигналам подъема деловой активности в Китае при объявленном Россией сокращении добычи. 10 февраля вице-премьер Александр Новак сообщил, что в марте Россия намерена сократить добычу нефти на 500 тысяч б/с.

В центре внимания трейдеров во вторник - данные по инфляции в США за январь, которые позволят инвесторам делать новые прогнозы в отношении дальнейшей политики Федеральной резервной системы и перспектив американской экономики, отмечает Market Watch.

Кроме того, ОПЕК во вторник опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку, тогда как в среду ожидается ежемесячный обзор Международного энергетического агентства (МЭА).