Цены на нефть опускаются после резкого подъема на прошлой неделе

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Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в понедельник после подъема более чем на 2% в пятницу на информации о намерении России уменьшить добычу.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени в понедельник составляет $85,58 баррель, что на $0,81 (0,94%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на $1,89 (2,2%), до $86,39 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,92 (1,15%), до $78,8 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $1,66 (2,1%), до $79,72 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 8,1%, WTI - на 8,6%.

В пятницу, 10 февраля, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что в марте страна намерена сократить добычу нефти на 500 тыс. б/с.

Такое решение России стало первым серьезным сигналом, что введенные против страны западные санкции оказывают влияние на ее производство, отмечает агентство Bloomberg.

ОПЕК+ вряд ли будет наращивать добычу нефти в ответ на ее снижение Россией, сказали "Интерфаксу" несколько представителей стран альянса, пожелавшие остаться неизвестными.

Свободные мощности для наращивания производства из членов ОПЕК+ имеют Саудовская Аравия и ОАЭ.

Большинство аналитиков уже заложили в цены вероятность снижения добычи нефти Россией на 700-900 тыс. баррелей в 2023 году, отмечает старший трейдер CIBC Private Wealth US Ребекка Бабин.

"Ключевым фактором, который может привести к выходу цен из текущего диапазона, является динамика китайского спроса", - говорит она.