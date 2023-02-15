Brent подешевела до $84,8 за баррель

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром в среду, продолжая негативно реагировать на сообщения о продаже нефти из стратегического резерва США.

К 8:08 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,78 (0,91%), до $84,8 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $1,03 (1,2%), до $85,58 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,75 (0,95%), до $78,31 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,08 (1,4%), до $79,09 за баррель.

Накануне Минэнерго США сообщило о планах продать на рынке 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) в 2023 году. Продажи пройдут с 1 апреля по 30 июня. Высвобождение топлива из запасов будет происходить в рамках достигнутых еще в 2015 году договоренностей и связано с исполнением госбюджета, сказал редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи в интервью MarketWatch.

"Но, когда трейдеры видят на экране заголовок новости про высвобождение нефти из стратегического резерва, они первым делом думают про рост предложения на рынке, после чего сначала жмут кнопку "продать" и только потом уже задают вопросы", - добавил он.

ОПЕК накануне повысила оценку спроса на нефть в 2023 году на 100 тысяч баррелей в сутки - до 101,87 млн б/с. Ожидается, что в 2023 году рост потребления нефти в странах ОЭСР составит 0,35 млн б/с, а в странах, не входящих в ОЭСР, - 1,96 млн б/с.

Оценка спроса на нефть в первом квартале 2023 года увеличена на 220 тысяч б/с по сравнению с предыдущим прогнозом, до 101,26 млн б/с; во втором - на 50 тысяч б/с, до 100,7 млн б/с. Прогноз на третий квартал увеличен на 90 тысяч б/с, до 101,99 млн б/с.

Кроме того, данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, указали на рост запасов в США за неделю, завершившуюся 10 февраля, на 10,5 млн баррелей. Доклад Минэнерго о запасах будет опубликован позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают увеличения запасов нефти примерно на 1,2 млн баррелей.