Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 1,1-1,2%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду продолжил снижение цен blue chips на фоне ожидаемых новых антироссийских санкций Запада, а также ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за опасений дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва США на фоне сохраняющейся высокой инфляции. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 1,1-1,2%, лидируют в откате расписки TCS Group из-за санкционных рисков.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2208,2 пункта (-1,1%), индекс РТС - 940,97 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 5,2%.

Доллар вырос до 73,93 рубля (+0,13 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-5,2%), акции Polymetal (-2,7%), АФК "Система" (-2,4%), расписки OZON (-2,4%), бумаги UC Rusal (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (-1,8%), ПАО "Полюс" (-1,8%), "МТС" (-1,6%), "Роснефти" (-1,4%), "Магнита" (-1,4%), "Северстали" (-1,3%), Сбербанка (-1% и -1,1% "префы"), "Аэрофлота" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,9% "префы"), "РусГидро" (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), "ММК" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+0,4%).

Что может войти в новый пакет санкций ЕС

Евросоюз разрабатывает новый, десятый, пакет санкций, который может быть принят на следующей неделе, сообщает Bloomberg. По данным агентства, ЕС планирует ввести санкции в отношении десятков физических и юридических лиц РФ, включая политиков и военнослужащих. В частности, в санкционный список могут попасть Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф банк и Фонд национального благосостояния Российской Федерации (ФНБ).

Кроме того, Евросоюз планирует обязать банки сообщать информацию об активах Центрального банка России, а также других находящихся под санкциями активов, связанных с российскими компаниями и физлицами. За отказ предоставить требуемую информацию предлагается налагать штрафы в размере до 50 тыс. евро для физических лиц и 10% от годового оборота для юридических лиц.

Предлагаемые меры будут обсуждены государствами ЕС на этой неделе и могут измениться до утверждения пакета, добавляет агентство.

Оценки аналитиков

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций в краткосрочной перспективе может оставаться под давлением из-за усиления геополитических рисков - на следующей неделе ЕС планирует анонсировать очередной пакет санкций. Помимо этого, статистика по нефти из США может добавить волатильности этому энергоресурсу.

Аналитики Промсвязьбанка ожидают дальнейшего отката рынка акций, на что настраивают растущие геополитические опасения и повышенная торговая активность. Индекс МосБиржи может направиться к зоне 2200-2210 пунктов, району 200-дневной средней. Нефтегазовый сектор, отстающий от рынка с начала года, может выглядеть более уверенно, полагают эксперты.

По словам управляющего эксперта Промсвязьбанка Екатерины Крыловой, статистика по инфляции в США спровоцировала новую волну опасений дальнейшего ужесточения политики ФРС, данные по запасам от API также не принесли позитива, однако порадовал прогноз от ОПЕК на текущий год (оценка роста спроса была повышена на 100 тыс. б/с за счет улучшения перспектив экономики Китая). Для нефти в целом ситуация складывается не критично, но некоторое давление на котировки будет присутствовать, ориентир для Brent - коридор $84-85 за баррель.

В США накануне снизились индексы S&P 500 (-0,03%) и Dow (-0,5%), но подрос Nasdaq (+0,6%); трейдеры оценивали статистические данные об инфляции в Штатах в январе.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 6,4% в годовом выражении при прогнозах роста на 6,2% после подъема на 6,5% в декабре, отмечает Trading Economics.

Показатель оказался лучше самых пессимистичных прогнозов, предусматривавших инфляцию на уровне 6,5% или выше, в случае которых индикатор S&P 500 упал бы на 2,5%, отмечают эксперты JPMorgan.

Тем не менее, медленное ослабление инфляции повышает вероятность того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки в ближайшем будущем, что может негативно сказаться на экономике страны.

Днем ранее член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Мишель Боуман выразила мнение, что необходимость в дальнейшем повышении базовой процентной ставки ФРС сохраняется, несмотря на то, что инфляция в США замедляется.

Глава ФРБ Ричмонда Том Баркин сказал в интервью агентству Bloomberg во вторник после публикации статданных, что процесс снижения инфляции в США может идти медленнее, чем хотелось бы многим.

Фондовая Азия

В среду на рынках Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду влил в финансовую систему 499 млрд юаней ($73,2 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых, говорится в сообщении НБК. Она остается без изменения шестой месяц подряд.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают снижение на сообщениях о продаже нефти из стратегического резерва США.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $84,78 за баррель (-0,9% и -1,2% накануне), мартовская цена WTI - $78,25 за баррель (-1% и -1,4% во вторник).

Накануне Минэнерго США сообщило о планах продать на рынке 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) в текущем году. Продажи будут произведены в период с 1 апреля по 30 июня.

Тем временем ОПЕК накануне повысила оценку спроса на нефть в 2023 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 101,87 млн б/с. Ожидается, что в 2023 году рост потребления нефти в странах ОЭСР составит 0,35 млн б/с, а в странах, не входящих в ОЭСР, - 1,96 млн б/с.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, указали на рост запасов в США за неделю, завершившуюся 10 февраля, на 10,5 млн баррелей.

Официальный доклад Минэнерго США о запасах выйдет в среду в 18:30 по московскому времени. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают увеличения запасов нефти примерно на 1,2 млн баррелей.