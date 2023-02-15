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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

ФАС согласовала сделки по приобретению отелей в Сочи

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайства ООО "УК "Терра Эссет Менеджмент"" о приобретении организаций "Сочи-Парк", "Сочи-Парк Отель" и "Красная поляна", сообщила пресс-служба ФАС.

ООО "УК "Терра Эссет Менеджмент" осуществляет доверительное управление закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Технологии гостеприимства", говорится в пресс-релизе.

АО "Сочи-Парк" предоставляет услуги общественного питания, а также услуги по реализации входных билетов в парк аттракционов, проживанию и аренде. Сфера деятельности ООО "Сочи-Парк Отель" - предоставление услуг по аренде. АО "Красная поляна" также предоставляет услуги по проживанию, реализации экскурсионных билетов и ски-пассов, а также по аренде.

В ФАС считают, что сделки не скажутся на конкурентности на этих товарных рынках.

ФАС Сочи Терра Эссет Менеджмент Сочи-Парк Сочи-Парк Отель Красная поляна
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