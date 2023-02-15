ЦБ не будет требовать включить риски социальной инженерии в полисы защиты банковских карт

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Банк России не станет требовать включения в перечень рисков по полисам страхования банковских карт риск социальной инженерии. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния журналистам в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге в среду.

Он отметил, что ранее ЦБ опубликовал проект нормативного акта с требованиями по расширению перечня страхуемых рисков, возникающих при использовании банковской карты как платежного средства, но риски социальной инженерии туда включаться вряд ли будут. "Мы не хотим принуждать включать такие риски в страхование. В противном случае эти полисы страховщиками вообще перестанут продаваться либо окажутся слишком дороги", - пояснил он. Габуния добавил, что по своему усмотрению и по согласованию со страховыми компаниями банки могут принимать решения на эту тему добровольно.

При этом Габуния отметил, что регулятор, устанавливая требования к страхованию банковских карт, намерен противодействовать негативным практикам, когда перечень рисков, включенных в полис защиты карт, оказывается меньше того набора, который обязаны гарантировать сами банки клиентам по закону.

Введение ЦБ требований к страхованию финансовых рисков при использовании банковских карт "не означает, что будет страховаться все всегда и от любых потерь, в том числе в тех случаях, когда человек все сам кому-то раздал", добавил Габуния.

Он напомнил, что ЦБ последовательно вводит минимальные требования к полисам в массовых линиях страхового бизнеса. В том числе в октябре прошлого года минимальные требования были введены в страховании по ипотечным и потребительским кредитам. Еще раньше - по полисам инвестиционного страхования жизни.

В ноябре прошлого года Банк России опубликовал проект нормативного акта "О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного имущественного страхования в связи с использованием электронного средства платежа".

В нем предусмотрено установление минимальных требований к двум распространенным видам имущественного страхования – банковских карт от мошеннических списаний, а также бытовой и электронной техники. В таких полисах, в частности, ЦБ рекомендуется определить базовый перечень страховых рисков и возможных исключений из страхового покрытия, а также предельные сроки урегулирования убытков.

Кроме того, для защиты интересов потребителей и повышения ценности этих страховых продуктов, а также любых других страховок, предлагаемых потребителю в дополнение к основной покупке, Банк России рекомендует установить ряд обязательных требований к раскрытию информации.