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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Запасы нефти в США выросли на 16,28 млн баррелей за неделю

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 16,28 млн баррелей - до 471,39 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 2,32 млн баррелей и составили 241,92 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,28 млн баррелей, до 119,24 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

США
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