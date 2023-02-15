Запасы нефти в США выросли на 16,28 млн баррелей за неделю
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 16,28 млн баррелей - до 471,39 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина выросли на 2,32 млн баррелей и составили 241,92 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,28 млн баррелей, до 119,24 млн баррелей.
Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.