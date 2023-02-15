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Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 13 февраля на уровне 11,61%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в РФ, по оценке Минэкономразвития, на 13 февраля замедлилась до 11,61% с 11,77% на конец января, говорится в докладе министерства "О текущей ценовой ситуации".

Росстат в среду сообщил, что инфляция в РФ с 7 по 13 февраля составила 0,18% после 0,26% с 31 января по 6 февраля. С начала месяца цены к 13 февраля выросли на 0,40%, с начала года цены к 13 февраля повысились на 1,24%.

Если брать инфляцию за 13 дней февраля 2023 года (0,40%) и за 13 дней февраля 2022 года (0,37%), то оценка годовой инфляции на 13 февраля должна была вырасти до 11,80% с 11,77% на конец января.

На просьбу "Интерфакса" прокомментировать методологию оценки в Минэкономразвития в пресс-службе министерства сообщили, что "в целях нивелирования ошибки расхождения недельных и месячных данных, для расчета годового показателя используется среднесуточный прирост цен за отчетный месяц предыдущего года, а не недельные данные".

Так как инфляция в феврале 2022 года ускорилась во второй половине февраля, то оценка инфляции за 13 дней февраля 2022 года (0,54%) исходя из среднесуточных данных за весь февраль оказалась значительно выше, чем на основе недельных оценок (0,37%), поэтому оценка Минэкономразвития годовой инфляции оказалась ниже, чем оценка, сделанная исходя из недельных данных.

"На неделе с 7 по 13 февраля 2023 г. инфляция замедлилась до 0,18%. Основной вклад в замедление инфляции на отчетной неделе внесло снижение темпов роста цен на продовольственные товары (до 0,35% после 0,51% неделей ранее) за счет замедления удорожания плодоовощной продукции. Также сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение цен в сегменте непродовольственных товаров (снижение на 0,05% после роста на 0,02% неделей ранее) при ускорении дефляции на электро- и бытовые приборы. В секторе услуг темпы роста цен составили 0,30% (после роста на 0,21% неделей ранее) при повышении цен на туристические услуги (авиабилеты на внутренние рейсы)", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 5-7%, прогноз Минэкономразвития - 5,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2023 году составляет 6,2%.

Минэкономразвития
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