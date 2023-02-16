"Интер РАО" предложила перевести Черепетскую ГРЭС в вынужденный режим работы

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" предложило в качестве одного из вариантов финансирования модернизации работающей по ДПМ (механизм заключения договоров на поставку мощности) угольной Черепетской ГРЭС (Тульская область) перевести ее в вынужденный режим работы, пишет в четверг газета "Коммерсантъ".

В таком статусе электростанция будет получать высокий тариф на мощность.

По итогам совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова с участием вице-премьера Александра Новака правительство РФ поручило Минэнерго придумать способы финансирования модернизации Черепетской ГРЭС, ссылается "Коммерсантъ" на протокол совещания.

Механизм заключения договоров на поставку мощности стал основным инструментом привлечения частных инвестиций в электроэнергетику РФ на этапе ее реформирования. ДПМ были подписаны всеми ОГК и ТГК в ходе реформы РАО "ЕЭС России". ДПМ, с одной стороны, являются обязательством для инвесторов вложить средства в строительство новых мощностей (объем, площадки и сроки строительства жестко зафиксированы), а с другой – представляют собой механизм гарантированного возврата вложенных средств и предусматривают льготные условия на долгосрочном рынке мощности. В настоящий момент после завершения масштабной программы строительства мощностей на замену этим договорам пришли новые, они позволяют окупить уже модернизацию.

Черепетская ГРЭС несет "огромные убытки" из-за роста цен на уголь: топливо подорожало на 68,5% за два года, а цены на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ), например, в 2022 году выросли лишь на 2,8%, приводит газета данные "Интер РАО".

Платежи по ДПМ закончатся в 2025 году, после чего станция перестанет получать повышенный тариф за мощность. Механизм ДПМ также не позволяет компании закрыть убыточную ГРЭС или перевести ее вынужденный режим. Для реализации идеи "Интер РАО" необходимы изменения в законодательстве. "Интер РАО" представила предложения и готова оказывать содействие министерству и правительству в подготовке решений, пишет "Коммерсантъ".

Еще одно предложение "Интер РАО" касается разработки механизма компенсации убытков угольных ТЭС на РСВ. Один из вариантов – "индексация тарифов (методом фактически понесенных затрат), поставляемых по регулируемым договорам (РД)". Правительство также поручило Минэнерго рассмотреть этот вариант, говорится в материале газеты.

"Интер РАО" – диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии.

Основным акционером компании на конец 2021 года являлся "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" принадлежало 8,57%. На долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%, еще 34,24% находилось в свободном обращении.