Акции инвестбанка China Renaissance рухнули на пропаже председателя совета директоров

Фото: China Photos/Getty Images

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Акции китайского инвестиционного банка China Renaissance Holdings Ltd рухнули на сообщении о том, что председатель его совета директоров и контролирующий акционер Бао Фань не выходит на связь.

China Renaissance сообщил, что не может связаться с топ-менеджером, который контролирует почти 50% компании, а также занимает должность CEO.

При этом в сообщении инвестбанка отмечается, что совет директоров не располагает информацией о том, связана ли пропажа его председателя с бизнесом и операциями банка.

Бао Фань, инвестбанкир, ранее работавший в Morgan Stanley и Credit Suisse, является одним из сооснователей China Renaissance, созданного в 2005 году.

Он также был консультантом в ходе сделки, которая привела к объединению двух сервисов заказа такси и созданию технологического гиганта Didi Global Inc., а также сделки по слиянию, в результате которой была создана интернет-компания Meituan. Флагманский фонд China Renaissance инвестировал в такие компании, как WuXi AppTec Co., Bilibili Inc., Li Auto Inc. и SenseTime Group Inc.

Бумаги China Renaissance к 9:24 по московскому времени в пятницу опустились на 29,1%, немного восстановившись после обвала на 50% ранее в ходе торгов.