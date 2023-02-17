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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Рынок акций открылся снижением индекса РТС на 0,4% и ростом Мосбиржи на 0,1% на ослаблении рубля

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне ожиданий введения Евросоюзом новых антироссийских санкций, а также ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за опасений дальнейшего роста ставок в США. Индекс РТС за минуту торгов просел на 0,4%, а индекс МосБиржи подрос на 0,1% за счет ослабления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2155,96 пункта (+0,1%), индекс РТС - 903,58 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,7%.

Доллар стоит 75,15 рубля (+0,29 рубля).

Подорожали акции "НЛМК" (+1,7%), "Татнефти" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+1%), ВТБ (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), UC Rusal (+0,6%), "ММК" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Норникеля" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-1,3%), расписки OZON (-0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), бумаги "РусГидро" (-0,5%), расписки TCS Group (-0,4%), акции "Роснефти" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%).

Дополнительный сбор с крупного бизнеса из прибыли от благоприятной конъюнктуры последних периодов будет реализован через налоговый инструментарий, а не в форме "добровольного взноса", которая не устраивает компании, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью "России 24".

"Мы сейчас как раз с бизнесом активно обсуждаем. Мы так договорились, что будут подготовлены специальные поправки в налоговое законодательство, и, скорее всего, это участие будет в виде сборов с бизнеса с части прироста финансового результата за последние годы", - сказал Силуанов.

Согласно данным Росстата, в первом полугодии 2022 года российские предприятия получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 16,6 трлн рублей, на 32% больше, чем за тот же период 2021 года. Во втором полугодии динамика несколько ухудшилась, и за 9 месяцев сальдо составило 20,2 трлн руб. Данные за весь год Росстат опубликует в марте.

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, учитывая негативный внешний фон и отсутствие явных новостных триггеров для активных покупок, есть опасения, что индекс МосБиржи продолжит снижение с вероятным тестированием нижней части диапазона 2140-2210 пунктов. Риски ухода индекса МосБиржи к декабрьским минимумам выглядят ощутимыми.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" отмечают, что техническая картина по индексу МосБиржи не поменялась - индикатор вернулся в середину бокового коридора, который был актуальным несколько месяцев. Однако, если на следующей неделе геополитические риски будут снижаться, то покупатели в российские активы вернутся. В США инфляция замедляется медленнее, чем ожидают экономисты, а рынок труда остается сильным, поэтому американский рынок не может определиться с направлением. Эта ситуация может сохраниться в краткосрочной перспективе.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, основной причиной распродаж выступают страхи негативных событий, которые могут произойти на следующей неделе в период длинных выходных. Сейчас этот драйвер остается в силе, а к нему присоединится и упавшая нефть.

Если следующая неделя будет пройдена без особых потрясений, то рынок очень быстро восстановит значительную часть утраченных позиций. Рубль продолжает начатое 1 февраля безоткатное падение, в пятницу курс доллара превысил 75 руб./$1. Возможно, этот рубеж станет точкой разворота для реализации давно назревшей коррекции и снятия технической перепроданности рубля. Но пока агрессивно покупать рубль опасно, на следующей неделе спрос на иностранную валюту может резко возрасти, полагает Антонов.

В США накануне индексы акций снизились на 1,3-1,8% во главе с Nasdaq на фоне статданных, указавших на устойчивость экономики США, несмотря на ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы. Это усиливает опасения по поводу того, что американский ЦБ продолжит повышать процентные ставки в борьбе с инфляцией, пишет CNBC.

Цены производителей в США (индекс PPI) в январе выросли на 0,7% в помесячном выражении – максимально за семь месяцев. В годовом выражении рост составил 6%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 0,4%, второго - на 5,4%.

Число домов, строительство которых было начато в США в январе, сократилось на 4,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,309 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в сообщении министерства торговли страны. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,36 млн, согласно данным Trading Economics.

В Азии в пятницу также преобладает снижение индексов акций на опасениях роста ставок (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,6%).

Давление на рынки акций оказывают возобновившиеся опасения по поводу дальнейшего роста процентных ставок на фоне устойчивости экономики США, на которую указали свежие статданные, и "ястребиных" комментариев представителей руководства Федрезерва.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила, что считает преждевременным делать выводы о том, что инфляция в США устойчиво встала на путь движения к целевому показателю американского ЦБ в 2%.

Хотя инфляция несколько замедлилась с лета прошлого года, ее уровень все еще остается слишком высоким, сказала Местер в ходе мероприятия в Университете Южной Флориды в четверг. Январский отчет о динамике потребительских цен, опубликованный на прошлой неделе, показал, что базовая инфляция практически не замедляется, отметила она.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в ходе выступления в штате Теннесси сказал, что призывал к более резкому повышению ставок на прошедшем заседании ФРС и не исключает масштабного шага в дальнейшем.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу также снижаются, поскольку сигналы избытка сырья в США перевешивают ожидания роста спроса в Китае, пишет Bloomberg.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $84,1 за баррель (-1,2% и -0,3% в четверг), мартовская цена WTI - $77,45 за баррель (-1,3% и -0,1% накануне).

Крупнейшие китайские авиаперевозчики объявили о значительном росте загруженности рейсов, что указывает на подъем туристической активности, отмечает Bloomberg.

Тем временем нефтеперерабатывающие компании КНР увеличивают закупки сырья. По словам источников агентства, трейдинговая "дочка" Sinopec закупила в ОАЭ 10 млн баррелей нефти с поставкой в апреле. Ряд других китайских нефтепереработчиков, включая China National Chemical Corp. и Rongsheng Petrochemical Co., также наращивают закупки нефти, в том числе из США.

В то же время министерство энергетики США сообщило в среду, что запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 16,28 млн баррелей при прогнозах роста на 1,2-2 млн баррелей.

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