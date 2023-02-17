ЦБ РФ ожидает роста безналичных операций в розничном товарообороте через 4-5 лет до 80-85%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Доля безналичных операций в розничном товарообороте может составить 80-85% на горизонте четырех лет, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на форуме "Кибербезопасность в финансах".

"На горизонте где-то четыре-пять лет мы дойдем до цифры, с точки зрения безналичных операций в розничном товарообороте, где-то до 80-85%, судя по тренду, который мы имеем", - сказала Скоробогатова.