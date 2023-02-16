Доля безналичных расчетов в товарообороте в РФ выросла до 78%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Доля безналичных платежей в розничном товарообороте выросла до 78% и по итогам 2023 года может достигнуть 80%, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе брифинга в рамках форума "Кибербезопасность в финансах".

"Что касается доли безналичных расчетов, она у нас выросла, если мне память не изменяет, сейчас в розничном товарообороте это чуть больше 78%. И эта доля, на наш взгляд, может расти", - сказала глава ЦБ.

"У нас стратегией (развития национальной платежной системы) предусмотрена на 2023 год доля 78-80%. Я думаю, где-то по верхней границе будет по итогам года", - уточнила она.