Совет директоров Etalon Group покинули двое членов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров девелопера Etalon Group принял отставку исполнительного директора Максима Берловича и директора без исполнительных полномочий Олега Мубаракшина, они приняли решение выйти из состава совета и комитетов СД, сообщила компания.

Берлович занимал должность председателя комитета по стратегии, покинет компанию для развития собственных проектов. Мубаракшин выходит из состава комитетов по стратегии, а также по вознаграждениям и назначениям в связи с решением об уходе из АФК "Система".

При этом на пост главы комитета по стратегии выдвинут главный исполнительный директор Etalon Group Геннадий Щербина. Совет директоров также предложил в состав комитета по стратегии кандидатуру Петра Крючкова для "сохранения широкого представительства". Отмечается, что Крючков с 2020 года курирует блок стратегического развития в группе.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса.

По данным сайта группы, крупнейшим акционером Etalon Group является АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежит 6,3%, Kopernik Global Investors – 5%, Prosperity Capital – 4,1%. Еще 0,6% владеет менеджмент Etalon Group, free float – 35,2%.