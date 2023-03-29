Девелопер Etalon Group увеличил чистую прибыль по МСФО в 2022 г. в 4,3 раза

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group в 2022 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 4,3 раза по сравнению с показателем 2021 года - до 13 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Выручка сократилась на 7,5%, до 80,6 млрд рублей.

Показатель EBITDA снизился на 7,8% и составил 16,5 млрд рублей. Консолидированная валовая прибыль до распределения стоимости приобретения активов (PPA) в 2022 году выросла в 2,9 раза, до 30,5 млрд рублей.

Чистый корпоративный долг группы по состоянию на конец 2022 года равнялся 14,5 млрд рублей против 2,6 млрд рублей по итогам 2021 года.

Ранее сообщалось, что продажи группы по итогам 2022 года уменьшились на 30% по сравнению с показателем за 2021 год - до 58,7 млрд рублей, общий объем реализованной недвижимости сократился на 35%, до 292,396 тыс. кв. метров.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса.

По данным сайта группы, крупнейшим акционером Etalon Group является АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежит 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владеет менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%.