Индекс РТС вырос на 0,7%, индекс МосБиржи снизился на 0,1% на старте торгов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций начались смешанной динамикой blue chips на фоне геополитической напряженности, анонсирования Вашингтоном новых антироссийских санкций и разнополярных сигналов с внешних площадок.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,1%, до 2166,87 пункта, индекс РТС вырос на 0,7%, до 926,46 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2%.

Доллар подешевел на 54 копейки, до 73,75 рубля.

Администрация США намерена принять новые санкции против российских отраслей обороны, энергетики и финансов, а также ввести в действие дополнительные механизмы экспортного контроля в отношении России, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Президент США Джо Байден посетит Польшу 20-22 февраля, где встретится с президентом Анджеем Дудой и лидерами "бухарестской девятки" - девяти стран восточного фланга НАТО. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что обсудит с Байденом расширение присутствия американских войск в Польше и изменение его характера на более постоянный.

Президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию 21 февраля оценит ход специальной военной операции на Украине, а также международной ситуации, расскажет о перспективах развития страны, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%), расписки TCS Group (-0,8%), акции "ММК" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), UC Rusal (-0,4%), расписки OZON (-0,4%), бумаги "Газпрома" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,3% "префы"), "Татнефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%).

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, индекс МосБиржи останется в нижней части диапазона 2140-2210 пунктов. "Мы по-прежнему не видим триггеров для активизации покупок в "фишках" и считаем, что риски возврата рынка к откату перевешивают", - отмечают эксперты.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что, если в течение недели геополитический фон останется спокойным, а внешние факторы будут стабильным, российский рынок может достаточно быстро начать восстанавливаться. На американском рынке турбулентность в краткосрочном периоде сохранится, поскольку ключевым драйвером рынка остается Федрезерв. И пока нет ясности, какое будет принято решение по ставке на ближайшем заседании, рынок будет отыгрывать статистику и комментарии членов ФРС, у которых сейчас нет единой позиции.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник умеренно позитивный. Китайские акции дорожают на фоне дальнейшего восстановления активности в экономике. Нефть также ориентируется на Китай и Индию, где спрос продолжает расти. На этом фоне российский рынок может проигнорировать западную санкционную риторику и показать осторожный рост в начале недели. Рубль также способен укрепится, так как экспортеры будут продавать валюту в рамках налогового периода.

В США в пятницу снизились индексы акций S&P500 (-0,3%) и Nasdaq (-0,6%), но подрос Dow Jones (+0,4%). Инвесторы оценивали корпоративные новости и перспективы дальнейших повышений процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Опубликованные на минувшей неделе официальные отчеты указали на замедление инфляции в Штатах до 6,4% в январе, а также на рекордный с марта 2021 года рост розничных продаж - на 3% относительно декабря.

Кроме того, цены производителей в США (индекс PPI) в январе повысились на 0,7% в помесячном выражении - максимально за семь месяцев. В годовом выражении рост составил 6%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 0,4%, второго - на 5,4%.

На фоне таких данных глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер и ее коллега из Сент-Луиса Джеймс Баллард выступили с довольно "ястребиными" заявлениями, упомянув устойчивую инфляцию и необходимость дальнейших подъемов ставки.

После таких заявлений трейдеры начали оценивать вероятность повышения процентной ставки на мартовском заседании в 18% против 9% неделей ранее, следует из динамики фьючерсов на уровень ставки, пишет MarketWatch.

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский индекс S&P/ASX200 не изменился, южнокорейский Kospi прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 2%, гонконгский Hang Seng растет на 1,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,04%).

Индексы Шанхая и Гонконга растут на решении ЦБ Китая сохранить процентную ставку. Активность торгов в понедельник, вероятно, будет ниже обычного, поскольку биржи США закрыты в связи с празднованием Дня президентов.

Народный банк Китая вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, ставку по пятилетним кредитам - на отметке 4,3% годовых. Китайский ЦБ не меняет ставки уже шесть заседаний подряд. При этом многие экономисты считают, что в ближайшие месяцы ставка может быть понижена для стимулирования роста экономики, отмечает Bloomberg.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник растут после снижения на прошлой неделе. К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на 0,7%, до $83,57 за баррель (-2,5% в пятницу), мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,8%, до $76,97 за баррель (-2,7% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 3,9%, WTI - на 4,2%. Главным негативным фактором для мировых рынков, включая рынок нефти, стала жесткая риторика представителей ведущих центробанков мира, повысившая вероятность новых подъемов ставок, пишет MarketWatch.

Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на две единицы и составило 607, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество газовых установок увеличилось на одну единицу, составив 151.

Объем торгов в понедельник, вероятно, будет ниже обычного, поскольку биржи США закрыты в связи с празднованием Дня президентов.