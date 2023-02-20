Банк России отметил разную динамику цен для покупателей и продавцов нефти из РФ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Котировки российской нефти на базисе FOB оказались существенно ниже котировок на базисе CIF из-за введения эмбарго Евросоюзом на ее закупку, в то же время цены для покупателей российской нефти снизились гораздо умереннее, говорится в Докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном Банком России в понедельник.

ЦБ напоминает, что введенные ограничения привели к существенному изменению в расчетах цен на отдельные марки российской нефти, вызвав немало вопросов о динамике фактических цен на нефть и их спреда к международному бенчмарку Brent. В настоящий момент основными сортами российской нефти являются Urals, ESPO, Siberian Light, Sokol, Vityaz, ARCO и Sakhalin Blend.

"Традиционно основная часть добычи и экспортных поставок (около 80%) приходится на нефть марки Urals - тяжелую сернистую нефть, представляющую собой смесь из легкой западносибирской нефти и тяжелой высокосернистой нефти уральских и поволжских месторождений. Urals экспортируется по нефтепроводу "Дружба", а также из портов Балтики и Черного моря - Приморска, Усть-Луги и Новороссийска. Именно котировка марки Urals привычно ассоциируется с ценой российской нефти и используется Минфином России для расчета экспортной пошлины", - отмечает Банк России.

В то же время ЦБ призывает понимать, что даже котировки Urals могут отличаться в зависимости от базиса поставки и направления. Традиционно в центре внимания были рассчитываемые компанией Argus средние котировки Urals в портах Роттердама (Нидерланды) и Аугусты (Италия) с базисом поставки CIF (Cost, Insurance and Freight), включающие в себя расходы на транспортировку и страхование. Однако с вступлением в силу эмбарго ЕС на импорт российской нефти фактические поставки на данных направлениях прекратились, котировки стали носить индикативный характер. В связи с этим агентство Argus предложило альтернативные цены - уже в российских портах Приморска и Новороссийска и с базисом поставки FOB (Free on board), без учета стоимости транспортировки и страхования.

"Поскольку новые котировки имеют другой базис поставки, сравнивать их напрямую с прежними некорректно. Ограничения и изменения логистики привели к росту стоимости транспортировки и страхования российской нефти. В результате котировки FOB оказались существенно ниже CIF, их спред к Brent превышал $40 за баррель. В то же время цены для покупателей российской нефти снизились гораздо умереннее. К примеру, котировки в портах Индии, недавно запущенные компанией S&P, свидетельствуют о спреде к Brent порядка $15-20 за баррель", - подчеркивает ЦБ.

Кроме того, цена дальневосточного сорта нефти ESPO, поставляемого от месторождений Восточной Сибири по трубопроводу напрямую в Китай, а также к порту Козьмино, была более стабильной. ESPO в отличие от Urals является легкой малосернистой нефтью и, имея более короткое транспортное плечо до азиатских потребителей, торгуется с гораздо меньшим дисконтом к Brent (а до 2022 г. - зачастую и с премией).

"Таким образом, в текущих условиях цена нефти марки Urals далеко не в полной мере отражает динамику средних экспортных цен российской нефти и нефтепродуктов. При прогнозе экспорта, представленного в составе среднесрочного прогноза платежного баланса, Банк России исходит из оценок именно для средних экспортных цен, которые учитывают различия в ценообразовании и распределении объемов по различным базисам и направлениям поставок", - говорится в документе.