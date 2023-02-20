ЦБ повысил прогноз экспорта нефти в 2023-2025 гг. за счет перспектив переориентации поставок

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз физического объема экспорта нефти из РФ на всем прогнозном горизонте 2023-2025 годов. Об этом говорится в докладе ЦБ РФ о ДКП, опубликованном в понедельник.

Это произошло "за счет улучшения перспектив переориентации поставок на альтернативные направления", сказано в документе.

Предыдущий прогноз был сделан в конце октября 2022 года.

В докладе не приводится сам прогноз по экспорту нефти в абсолютном выражении.

Прогноз по физическому объему экспорта на 2023 год в целом улучшен с минус 7,5% - минус 11,5% в октябрьской версии доклада до минус 2,5% - плюс 0,5%. В положительную зону показатель может выйти "вследствие более быстрого формирования новых цепочек для реализации продукции", говорится в докладе ЦБ.

В 2024 году физический объем экспорта, просевший в 2022 году на 15,1%, будет расти восстановительным темпом 2,5-5,5% и впоследствии стабилизируется в диапазоне 1-3% за счет продолжающегося восстановления ненефтегазового экспорта и экспорта услуг, полагает ЦБ.