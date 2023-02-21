Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,1% на фоне ослабления рубля

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций начались ростом рублевых цен blue chips за счет ослабления рубля, игроки ждут начала выступления президента Владимира Путина с посланием Федеральному собранию в полдень. Лидируют в росте котировки "Яндекса".

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,1%, до 2186,61 пункта, индекс РТС вырос на 0,03%, до 921,828 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 0,9%.

Доллар подорожал на 24 копейки, до 74,74 рубля.

Подорожали акции "Яндекса" (+0,9%), UC Rusal (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), ПАО "Полюс"" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,2% "префы"), АФК "Система" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), бумаги "Роснефти" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

"Полюс" по итогам 2022 года сократил общее производство золота на 6%, до 2,541 млн унций, сообщила компания. Прогноз производства составлял изначально 2,8 млн унций. При этом весь спад пришелся на I полугодие, во II полугодии компания увеличила производство на 1% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, до 1,474 млн унций. По оценке "Полюса", в 2023 году производство золота составит 2,8-2,9 млн унций.

Подешевели акции Polymetal (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%).

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, во вторник спрос на акции сырьевых секторов может сохраниться, а индекс МосБиржи может вернуться в зону 2180-2215 пунктов, район между 50-дневной и 200-дневной средними. "Мы по-прежнему осторожно смотрим на ближайшие перспективы рынка из-за близости "длинных" выходных и сохраняющихся новостных рисков. В центре внимания инвесторов сегодня - выступление президента РФ Путина", - отмечают эксперты банка.

Как считает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рост российского рынка акций накануне говорит о его силе и оптимистичном настрое инвесторов. Однако ситуация может измениться в любой момент из-за важных политических событий, которые произойдут во вторник и среду.

Во вторник послание президента Федеральному собранию, возможно, определит дальнейший политический курс страны и ход СВО. В среду может быть прояснен вопрос о "добровольном взносе" бизнеса в бюджет. Пока под угрозой находятся металлурги, включая золотодобытчиков, а также производители удобрений, полагает эксперт.

При позитивных настроениях наиболее интересно смотрятся акции "Роснефти", Сбербанка и "Мосбиржи". Для открытия "коротких" позиций можно обратить внимание на ВТБ, "ЛУКОЙЛ" и "Норникель", полагает Антонов.

В США в понедельник биржи не работали в связи с празднованием Дня президентов.

Во вторник в Азии отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский индикатор Hang Seng теряет 1,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5% к уровню пятницы).

Трейдеры оценивают региональные новости и ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 31 января - 1 февраля, по итогам которого американский ЦБ принял решение поднять ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Эксперты ожидают, что протокол подтвердит намерение Федрезерва продолжать подъем ставки дольше, чем планировалось прежде, отмечает Trading Economics.

Промышленный PMI Японии, рассчитываемый Jibun Bank, снизился в феврале до минимальных с августа 2020 года 47,4 пункта с 48,9 пункта месяцем ранее, показали опубликованные во вторник данные. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в промсекторе. Индикатор остается ниже этой отметки четвертый месяц подряд.

PMI сферы услуг в Японии увеличился в феврале до 53,6 пункта с 52,3 пункта в январе, сводный индикатор остался на уровне 50,7 пункта.

Поддержку китайскому рынку продолжают оказывать ожидания существенного роста деловой активности вслед за снятием карантинных ограничений в стране. Эксперты Goldman Sachs ожидают, что фондовый рынок КНР может подскочить на четверть с текущего уровня до конца этого года. Индекс MSCI China может завершить 2023 год на отметке 85 пунктов, что предусматривает рост примерно на 24%, считают в Goldman Sachs.

На нефтяном рынке утром во вторник цены проседают после роста накануне. К 10:01 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на 1,1%, до $83,16 за баррель (+1,3% в понедельник), мартовские фьючерсы на WTI - дорожали на 0,1% к уровню закрытия торгов пятницы, до $76,38 за баррель.

Срок действия мартовских контрактов на WTI истекает с завершением сессии во вторник.

Нефтяной рынок остается в узком ценовом диапазоне - порядка $11 за баррель - с начала 2023 года. С одной стороны, поддержку ему оказывают ожидания увеличения спроса в Китае после снятия карантинных ограничений и опасения уменьшения предложения на рынке в связи с сокращением добычи Россией. С другой стороны, рынок опасается ослабления американской экономики на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой отмечает Bloomberg.

Важным событием этой недели является публикация протокола последнего заседания Федрезерва, на котором базовая процентная ставка была повышена на 25 базисных пунктов.

Кроме того, эксперты видят сигналы увеличения спроса в Индии: загруженность НПЗ в стране в январе выросла до максимального уровня за пять лет, отмечает Bloomberg.