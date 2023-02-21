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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:29

Доходность 10-летних госбумаг Японии поднялась выше установленного Центробанком предела

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Доходность десятилетних гособлигаций Японии поднялась выше отметки в 0,5% - верхней границы коридора, установленного Центробанком страны, на ожиданиях изменения денежно-кредитной политики. Процентная ставка поднималась до 0,505% на торгах во вторник, сообщает Bloomberg.

Трейдеры полагают, что политика Банка Японии, которая в настоящее время является ультрамягкой, изменится после назначения Кадзуо Уэды руководителем ЦБ.

Слушания в парламенте по кандидатуре Уэды, официального выдвинутого правительством на пост главы ЦБ, пройдут 24 февраля.

В декабре 2022 года Банк Японии неожиданно расширил границы коридора, в которых может колебаться доходность десятилетних госбумаг до плюс/минус 0,5% с плюс/минус 0,25% ранее.

Рост процентных ставок гособлигаций во вторник "обусловлен ожиданиями дальнейшего изменения политики японского ЦБ в сфере контроля кривой доходности", говорит аналитик Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Аяко Сера.

"Если на следующем заседании Банк Японии вновь расширит коридор, как это было в декабре, японские госбумаги резко подешевеют", - отмечает он.

Уэда, бывший профессор Токийского университета, - известный эксперт в сфере денежно-кредитной политики. Он входил в совет управляющих Банка Японии с 1998 по 2005 год. Как отмечает Bloomberg, Уэда не считается ни "голубем", ни "ястребом" в денежно-кредитной политике. Трейдеры, однако, рассчитывают, что ему в любом случае придется ужесточать монетарную политику.

Япония Банк Японии Кадзуо Уэда
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