Правительство Японии выдвинуло Кадзуо Уэду на пост главы ЦБ

Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Японии выдвинуло на пост главы Банка Японии Кадзуо Уэду, бывшего профессора Токийского университета, известного эксперта в сфере денежно-кредитной политики. Уэда входил в совет управляющих Банка Японии с 1998 по 2005 год.

В ближайшие недели Уэда выступит в нижней и верхней палатах японского парламента и, вероятно, будет утвержден до того, как в конце апреля закончится срок службы нынешнего главы Банка Японии Харухико Куроды.

Курода возглавляет японский ЦБ с 2013 года.

Японские СМИ 10 февраля сообщили, что 71-летний Уэда выбран правительством в качестве следующего главы Центробанка. Вслед за этим, он выступил перед журналистами, заявив, что считает необходимым сохранять ультрамягкую денежно-кредитную политику в данный момент.

Банк Японии удерживает краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1%, целевую доходность десятилетних гособлигаций - около нуля.

Как отмечает The Wall Street Journal, в 1999 году японский ЦБ уже опускал ставку до нуля, но уже в 2000 году начал ужесточать политику. Уэда возражал против этого, считая, что преждевременное ужесточение вынудит регулятора со временем вернуться к нулевой ставке.

В 2005 году, покинув совет управляющих, он написал, что политика нулевой ставки помогла финансовой системе страны и позволила Японии справиться с проблемой дефляции. При этом, он высказал опасения, что страна может "застрять" с нулевой ставкой на слишком долгий период.

Относительно недавно Уэда заявил, что Банку Японии не следует спешить со сворачиванием монетарного стимулирования. В то же время он усомнился, что нынешняя политика ЦБ сама по себе позволит ему достичь цели по инфляции.

Правительство страны также выдвинуло двух кандидатов на должности заместителей председателя ЦБ - ими стали экс-глава Агентства по финансовым услугам Японии Рёдзо Химино и нынешний исполнительный директор Банка Японии Шиничи Учида.