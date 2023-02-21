Китай обнулит импортные пошлины для 98% товаров из Эфиопии, Бурунди и Нигера с 1 марта

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Китай введет нулевые импортные пошлины для 98% наименований облагаемых налогом товаров из Эфиопии, Бурунди и Нигера с 1 марта 2023 года, говорится в сообщении комитета по таможенным тарифам при Госсовете КНР.

Эти шаги будут способствовать китайско-африканскому сотрудничеству, помогут наименее развитым странам ускорить развитие, а также будут содействовать продвижению строительства глобальной экономики открытого типа, приводит заявление ведомства агентство "Синьхуа".

В дальнейшем Китай продолжит постепенно распространять такой режим на все наименее развитые страны, с которыми у него установлены дипломатические отношения.

Как сообщалось ранее, с 1 декабря 2022 года были отменены пошлины на продукцию, ввозимую из Афганистана, Бенина, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Лесото, Малави, Сан-Томе и Принсипи, Танзании, Уганды и Замбии.