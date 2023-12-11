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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Китай обнулит импортные пошлины для товаров из шести стран Африки с 25 декабря

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Китай введет нулевые импортные пошлины для 98% наименований облагаемых налогом товаров из Анголы, Гамбии, Демократической Республики Конго, Мадагаскара, Мали и Мавритании с 25 декабря, объявил комитет по таможенным тарифам при Госсовете КНР. Об этом сообщает "Синьхуа".

Эти шаги будут способствовать китайско-африканскому сотрудничеству, говорится в заявлении комитета.

С 1 декабря 2022 года были отменены пошлины на продукцию, ввозимую из Афганистана, Бенина, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Лесото, Малави, Сан-Томе и Принсипи, Танзании, Уганды и Замбии. Затем с 1 марта 2023 года аналогичные действия были предприняты в отношении товаров из Эфиопии, Бурунди и Нигера.

В дальнейшем Китай продолжит постепенно распространять такой режим на все наименее развитые страны, с которыми у него установлены дипломатические отношения.

КНР Ангола Мадагаскар Гамбия Китай Африка
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