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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

На Пекинской фондовой бирже заработал институт маркет-мейкинга

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Пекинская фондовая биржа (ПФБ, Beijing Stock Exchange) официально запустила институт маркет-мейкеров, передает "Синьхуа". Ими стали 13 компаний, а общее количество акций, затронутых этим механизмом, составляет 36, сообщила торговая площадка.

На бирже считают, что маркет-мейкинг способствует снижению транзакционных издержек для инвесторов и повышению ликвидности и стабильности рынка,.

ПФБ ранее подчеркивала, что запуск маркет-мейкинга является важным шагом для дальнейшего продвижения рыночных реформ и инноваций, а также улучшения торговой системы.

ПФБ была создана для торговли акциями малых и средних предприятий, торги на ней начались 15 ноября 2021 года. На конец прошлого года листинг на бирже был у 171 компании, число квалифицированных инвесторов превышало 5,26 млн.

Китай Пекинская фондовая биржа
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