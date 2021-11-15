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Пекинская фондовая биржа в понедельник провела первые торги

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Пекинская фондовая биржа (ПФБ, Beijing Stock Exchange) в понедельник провела первые торги.

Председатель Китайского комитета по контролю над ценными бумагами И Хуэймань назвал запуск ПФБ "еще одним знаковым событием в реформировании и развитии рынка капитала Китая", сообщает агентство "Синьхуа".

"Это также имеет жизненно важное значение для совершенствования многоуровневого рынка капитала, ускорения оптимизации финансовой поддержки малых и средних предприятий (МСП), а также для содействия развитию на основе инноваций, экономической трансформации и модернизации", - сказал он на церемонии открытия ПФБ.

К первым торгам были допущены акции 81 компании. В том числе, в этот список вошла 71 компания, акции которых ранее торговались на National Equities Exchange and Quotations (NEEQ).

NEEQ (известна как "третья новая площадка") - общегосударственная система по продаже акций МСП, не зарегистрированных на бирже. Площадка была запущена в начале 2013 года в качестве дополнения к Шанхайской и Шэньчжэньской фондовым биржам.

Запуск ПФБ произошел всего через два месяца после того, как Китай объявил о плане создания новой биржи, и этот шаг широко приветствуется рынком, поскольку он направлен на решение давней проблемы финансирования МСП. На долю малых и средних предприятий приходится 95% компаний в КНР.

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