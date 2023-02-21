"Онэксим" Прохорова заложил в ЦБ банк "Ренессанс Кредит"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Онэксим" Михаила Прохорова передал в залог ЦБ РФ 100% банка "Ренессанс кредит" в рамках структурирования долга группы.

Как говорится в сообщении "Ренессанс Кредита", его единственный владелец – ООО "Казначей-Финансинвест" – дал согласие на передачу принадлежащей ему доли в кредитной организации Банку России.

"Группа "Онэксим" действительно заключила с ЦБ РФ договор о передаче долей банка "Ренессанс" в краткосрочный залог. Группа не планирует изменять долю своего участия в капитале банка, и договор носит технический краткосрочный характер в рамках структурирования долговых обязательств компаний группы. На деятельности банка это техническое действие никак не скажется", - заявили "Интерфаксу" в "Ренессанс Кредите".

Это не первый раз, когда группа Прохорова использует принадлежащий ей банк в качестве залога при привлечении финансирования. Так, в 2019 году "Казначей-Финансинвест" заложил 100% "Ренессанс Кредита" в Совкомбанке в рамках привлечения невозобновляемой кредитной линии, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". В 2017 году "Казначей-Финансинвест" одобрил передачу 86% "Ренессанс Кредита" в залог Альфа-банку. "Онэксим" тогда пояснил, что принадлежащий ему банк остается в группе, а привлекаемые в Альфа-банке средства пойдут на его развитие. В 2010 году 100% "Ренессанс Кредита" были заложены в голландской Moscow River B.V. (SPV-компания МДМ-банка) в рамках предоставления ею займа компании Renaissance Group Holdings Ltd.

Недавно группа "Онэксим" поменяла структуру владения банком "Ренессанс Кредит". Единственным собственником банка уже много лет является ООО "Казначей-Финансинвест", а им, в свою очередь, владели сначала нидерландская RCF Europe B.V., а с 2019 г. - кипрская Doosti Enterprises Ltd (подконтрольна Onexim Holdings Ltd). Согласно данным ЕГРЮЛ, в начале февраля 99,99% долей "Казначей-Финансинвеста" перешли к ООО "Группа Онэксим", которым владеет напрямую Прохоров. Оставшиеся 0,01% - по-прежнему у ООО "Ренессанс капитал - финансовый консультант".

В конце декабря 2021 года газета "Коммерсантъ" сообщала со ссылкой на источники, что "Онэксим" планирует продать "Ренессанс Кредит" и ведет переговоры с Совкомбанком. Спустя два месяца Совкомбанк одним из первых подпал под американские санкции в связи с конфликтом на Украине, новой информации о возможной смене собственников "Ренессанс Кредита" с тех пор не поступало.