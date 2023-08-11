Банк "Ренессанс кредит" в I полугодии получил 1,5 млрд рублей убытка по РСБУ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Банк "Ренессанс кредит" в первом полугодии 2023 года получил 1,5 млрд рублей чистого убытка по РСБУ, следует из отчета кредитной организации.

В I квартале 2023 года убыток банка по РСБУ составлял 1,7 млрд рублей. Таким образом, во II квартале кредитная организация вышла на прибыль, заработав 0,2 млрд рублей.

Финансовые показатели за аналогичный период 2022 года банк не раскрывает.

Расходы кредитной организации на резервы в I полугодии 2023 года достигли 4,1 млрд рублей. В I квартале они составляли 2,6 млрд рублей. Во II квартале они снизились до 1,5 млрд рублей.

Чистый процентный доход банка до резервов в I полугодии 2023 года составил 6,6 млрд рублей (во II квартале - 3,2 млрд рублей), после резервов - 2,5 млрд рублей (во II квартале - 1,8 млрд рублей).

Активы банка на 30 июня 2023 года равнялись 142,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 3,8%, во II квартале - на 2,0%.

Кредитный портфель после вычета резервов I полугодии 2023 года вырос на 2,6% - до 110,1 млрд рублей. Этот показатель во II квартале практически не изменился (снижение на 0,2%).

Средства клиентов в январе-июне текущего года выросли на 7,2% - до 104,5 млрд рублей. Во II квартале этот показатель увеличился на 2,5%.

Собственные средства банка на 30 июня 2023 года достигли 28,6 млрд рублей, снизившись с начала года на 4,7%. Во II квартале они выросли на 0,9%.

Банк "Ренессанс кредит" по итогам I полугодия 2023 года занимал 49-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".