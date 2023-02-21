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SEC оштрафовала управляемую мормонами Ensign Peak за нарушения в раскрытии информации

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила некоммерческую организацию Ensign Peak Advisers Inc., которая управляет инвестициями Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны), в непредоставлении данных об инвестициях в акции и других нарушениях.

Как сообщается в пресс-релизе компании, для урегулирования Ensign Peak согласилась выплатить штраф в размере $4 млн, церковь - $1 млн.

По данным SEC, с 1997 года по 2019 год Ensign Peak не направляла в комиссию форму 13F - ежеквартальный отчет, в котором институциональные инвесторы должны раскрывать стоимость ряда принадлежащих им ценных бумаг. Церковь опасалась, что обнародование данных об ее инвестпортфеле, который к 2018 году вырос примерно до $32 млрд, приведет к негативным последствиям.

Чтобы скрыть объем своих инвестиций, с ведома и одобрения церкви Ensign Peak создал 13 подставных компаний с ограниченной ответственностью якобы с офисами по всей стране и подавал формы 13F в SEC от их имени.

В формах 13F подставных компаний, среди прочего, неверно указано, что они имеют единоличное право инвестирования. На самом деле Ensign Peak сохраняла контроль над всеми решениями об инвестициях за собой, отмечается в сообщении комиссии.

"Мы утверждаем, что инвестиционный менеджер Церкви Святых последних дней с ведома церкви пошел на многое, чтобы избежать раскрытия церковных инвестиций, лишив комиссию и инвесторов точной рыночной информации, - сказал директор отдела SEC Гурбир Гревал. - Требование о предоставлении своевременной и точной информации по форме 13F распространяется на всех институциональных инвестиционных управляющих, включая некоммерческие и благотворительные организации".

США Ensign Peak
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