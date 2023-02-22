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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Нефтегазовая Santos утроила годовую чистую прибыль

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Австралийская нефтегазовая Santos Ltd. в 2022 году увеличила чистую прибыль более чем в три раза благодаря повышению стоимости углеводородов и росту добычи в Папуа-Новой Гвинее.

Чистая прибыль Santos за год выросла на 221% и достигла $2,112 млрд. EBITDAX подскочила вдвое - до $5,646 млрд.

Выручка выросла на 65% и составила рекордные $7,79 млрд.

Добыча также достигла рекорда - 103,2 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.), что на 12% превышает показатель 2021 года.

Компания ухудшила прогноз производства на текущий год до 89-96 млн б.н.э. с ранее ожидавшихся 91-98 млн б.н.э. из-за затянувшихся ремонтных работ на платформе John Brookes и задержки начала добычи на месторождении Spartan.

Santos в 2022 году вернула акционерам $1,5 млрд. В том числе компания выкупила собственные акции на сумму $384 млн в рамках программы buyback объемом $700 млн.

За последние 12 месяцев капитализация Santos уменьшилась на 1,5%.

Santos Австралия Папуа-Новая Гвинея
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